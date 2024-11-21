أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الخميس)، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة في بيان إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، مبينة أنها وجدت أسبابا معقولة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024، من بينها استخدام التجويع سلاح حرب والقتل والاضطهاد.

وأشارت إلى أن أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين، مبينة أن جرائم الحرب المنسوبة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، موضحة أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.