استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان الدكتور وليد بخاري⁩،⁩ المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.‏وجرى خلال اللقاء عرض برامج الأمم المتحدة في لبنان، لاسيما في المجال الإنساني، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة في هذا الإطار، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.