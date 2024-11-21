اتهم سلاح الجو الأوكراني، اليوم (الخميس)، روسيا بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة أستراخان ضمن هجوم شنته صباحاً، مبيناً أنه أسقط 6 صواريخ كروز، أطلقتها روسيا خلال الهجوم.فيما قال مصدر إن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ العملية العسكرية عام 2022، وفقا لوكالة «فرانس برس». ورفض الكرملين التعليق على اتهام أوكرانيا لموسكو بإطلاق صاروخ عابر للقارات للمرة الأولى على أراضيها.وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال إيجاز صحافي اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو أطلقت الصاروخ المصمم لحمل رؤوس حربية تقليدية ونووية على حد سواء، ويمكنه ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات بالقول: «ليس لدي ما أقوله حول ذلك».وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر الدول الغربية من مثل هذه الخطوة، قائلاً إنها ستمثل مشاركة مباشرة لحلف شمال الأطلسي العسكري في الحرب على أوكرانيا.يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ظل طوال الأيام الماضية يطالب برفع القيود المفروضة عن الصواريخ المعروفة باسم ATACMS، مما يسمح لكييف بالضرب خارج حدودها، واستخدمت أوكرانيا صواريخ «أتاكمز» الأمريكية لضرب الأراضي الروسية، مستفيدة من تصريح بايدن، وهو ما اعتبرته موسكو محاولة من الغرب لتصعيد الصراع.