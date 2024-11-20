قتل نحو 40 شخصاً بالرصاص في السودان جراء هجوم شنته عناصر من قوات الدعم السريع على قرية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، التي تشهد حربا مدمرة مستمرة منذ عام ونصف العام، بحسب ما أفادت مصادر طبية، اليوم (الأربعاء).وقالت مصادر سودانية وشهود عيان في قرية ود عشيب، في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ عام ونصف العام، شنت هجوما اعتبارا من مساء الثلاثاء، واستأنفت الهجوم صباح الأربعاء. وأكدت المصادر أن المهاجمين يرتكبون عمليات نهب.واستمر تدفق الآلاف من نازحي قرى شرق ولاية الجزيرة نحو ولاية نهر النيل في عدد من مدنها ومحلياتها.وأكد شهود عيان وصول أعداد إضافية من نازحي الجزيرة إلى مخيم قوز الحاج الذي يضم حالياً أكثر من 8 آلاف نازح من منطقة برنكو بولاية الجزيرة. ووفق الشهود، يواجه النازحون تحديات عديدة تتمثل في نقص خيام الإيواء والغذاء والرعاية الطبية. في وقت ناشد فيه نازحون، العالم بضرورة الاستجابة العاجلة لأزمة النزوح المتفاقمة.