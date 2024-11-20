بعد أزمة صواريخ «أتاكمز»، كشف مسؤول أمريكي لـ«رويترز»، أن الرئيس جو بايدن وافق على إمداد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله: إن هذه الخطوة قد تساعد في إبطاء التقدم الروسي في شرق أوكرانيا، خصوصا عند استخدامها مع ذخائر أخرى من الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتوقع أن تستخدم أوكرانيا الألغام في أراضيها، موضحا أنها تعهدت بعدم استخدامها في مناطق يسكنها مدنيون.ووفقا للمسؤول، فإن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بألغام مضادة للدبابات طوال حربها مع روسيا، لكن إضافة الألغام المضادة للأفراد تهدف إلى إبطاء تقدم القوات البرية الروسية. وقال المسؤول إن الألغام الأمريكية تختلف عن الألغام الروسية لأنها «غير دائمة»، وتصبح خاملة بعد فترة محددة مسبقا. وتحتاج هذه الألغام إلى بطارية لتنفجر، ولن تنفجر بمجرد نفاد البطارية.ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول، رفض كشف هويته، أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الألغام في المناطق المكتظة بالسكان.من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، لوكالة الإعلام الروسية، إن الغرب يواصل استخدام أوكرانيا كأداة لإلحاق الهزيمة بروسيا.وأضاف أن ساسة الغرب يواصلون مساعيهم لإلحاق هزيمة استراتيجية بدولتنا، وبالطبع يستخدمون أوكرانيا لتحقيق مبتغاهم.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الضربات الأوكرانية على روسيا بصواريخ بعيدة المدى تشكّل مرحلة جديدة في النزاع، متوعداً برد مناسب. واتهم أوكرانيا والغرب بالسعي إلى التصعيد، مؤكدا أن أوكرانيا لم تكن لتطلق صواريخ بعيدة المدى على روسيا دون مساعدة الأمريكيين. ودعا الغرب إلى الاطلاع على العقيدة الروسية الجديدة لاستخدام السلاح النووي كاملة.وتصاعدت مواقف روسيا بعد أن سمحت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن لأوكرانيا إطلاق صواريخ بعيدة المدى سلمتها إياها من نوع أتاكمز نحو عمق الأراضي الروسية، ما يشكل خطا أحمر بالنسبة لموسكو.ورداً على القرار الأمريكي، وافق الرئيس فلاديمير بوتين على تحديث للعقيدة النووية لتنص على أنه من الممكن اعتبار أي هجوم تقليدي على روسيا بمساعدة بلد يمتلك قوة نووية هجوما مشتركا على روسيا.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حذر (الثلاثاء)، من أنّ بلاده ستُهزم أمام الجيش الروسي إذا ما قطعت عنها الولايات المتّحدة المساعدات العسكرية.وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: إذا قطعوا المساعدات، فسنُهزم، أعتقد أننا سنُهزم، مضيفا: بالطبع سنستمر في القتال لكنّي لا أظنه سيكون كافيا للانتصار.