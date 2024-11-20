قتل 12 جندياً في هجوم انتحاري على نقطة عسكرية في شمال غرب باكستان. وأفاد بيان للجيش الباكستاني، اليوم (الأربعاء)، بأن مسلحين صدموا الجدار المحيط بالنقطة في إقليم خيبر بختونخوا بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارا بالبنية التحتية المجاورة خلال الهجوم الذي وقع أمس (الثلاثاء). وذكر البيان أن عملية تطهير تجري في المنطقة لتقديم مرتكبي هذا الهجوم الشنيع إلى العدالة، مؤكدا مقتل 6 مسلحين في الهجوم. ولم يحدد الجيش الباكستاني الجهة التي تقف وراء الهجوم لكن حافظ جول بهادور، وهي جماعة إسلامية مسلحة، أعلنت مسؤوليتها.وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد المتمردين الانفصاليين في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، المتاخم لخيبر بختونخوا، ويضم مشاريع صينية كبرى ضمن مبادرة الحزام والطريق، بعد وقوع سلسلة من الهجمات.