كشفت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الجيش الأوكراني نفذ أول هجوم في منطقة حدودية داخل الأراضي الروسية باستخدام صواريخ «أتاكمز» بعيدة المدى، بعد أن أجاز الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف استخدامها، بحسب ما نقلت عن وكالة «ار بي سي» الأوكرانية للأنباء، اليوم (الثلاثاء).وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا أن الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا، لأول مرة، باستخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها الولايات المتحدة، وذلك لشن ضربات داخل روسيا.وأفاد هؤلاء بأن الأسلحة من المرجح أن تستخدم في البداية ضد القوات الروسية والكورية الشمالية للدفاع عن القوات الأوكرانية في منطقة كورسك في غرب روسيا.واعتبر المسؤولون أن السماح للأوكرانيين باستخدام الصواريخ بعيدة المدى، المعروفة باسم أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، أو ATACMS، جاء رداً على قرار روسيا المفاجئ بإدخال قوات كورية شمالية في القتال، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».وردا على سماح إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا، أظهرت وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على تحديث للعقيدة النووية.وكان بوتين قد أمر قبل أسابيع فقط من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بإجراء تغييرات على العقيدة النووية لتنص على أنه من الممكن اعتبار أي هجوم تقليدي على روسيا بمساعدة بلد يمتلك قوة نووية هجوما مشتركا على روسيا.وجاء في المرسوم الرئاسي أنه «بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي «أقرر اعتماد (وثيقة) أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي». ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه اليوم 19 نوفمبر.وتؤكد العقيدة النووية الروسية المحدثة أن سياسة الدولة في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا، وأن روسيا تبذل كافة الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي، وتنظر إلى الأسلحة النووية كوسيلة للردع ويعتبر استخدامها إجراء اضطراريا أخيرا.