كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قادة فريق حركة حماس للتفاوض غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة.وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء): إذا تم إغلاق المكتب السياسي لحماس فإن الخارجية القطرية ستعلن ذلك، وليس عبر وسائل أخرى.وعزا تعليق جهود الوساطة القطرية إلى عدم جدية الأطراف، مؤكدا أن الدوحة «لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية». وأعلن أن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف، مؤكدا أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.ولفت الأنصاري إلى استكمال الجسر الجوي القطري إلى لبنان بإجمالي مساعدات بلغ 320 طنا.وكان مصدر دبلوماسي تركي، نفى أمس (الإثنين)، صحة تقارير تحدثت عن نقل المكتب السياسي لحماس من قطر إلى تركيا.ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله: إن أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر، معتبرا أن الادعاءات بأن المكتب السياسي لحماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة.