في غارة هي الثالثة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت خلال الـ24 ساعة، استهدفت إسرائيل اليوم (الإثنين) شقة سكنية خلف حسينية زقاق البلاط، ما أسفر عن مقتل أربعة اشخاص وإصابة نحو 18 آخرين كحصيلة أولية، وحدوث دمار هائل.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام أن مسيّرة إسرائيلية قصفت الشقة وتسببت في دمار كبير في المكان.وفرض الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول موقع الغارة، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية على زقاق البلاط أدت في حصيلة أولية إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.وقال شهود عيان إن الغارة استهدفت حياً شعبياً مكتظاً بالسكان وقريباً من الحي الذي يضم مقرات رسمية لبنانية ومقرات دبلوماسية في العاصمة، موضحين أن المنطقة التي وقعت فيها الغارة تؤوي نازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معاقل لـ«حزب الله».