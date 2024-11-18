أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مخيمات طبية بمحافظتي عدن وحضرموت بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وانطلق المخيم الطبي في محافظة حضرموت بمستشفى مكة للعيون وسيجري خلالها 1590 عملية جراحية في مجال إزالة المياه البيضاء، وزراعة العدسات، إضافة إلى تقديم الأدوية الضرورية والنظارات الطبية للمستفيدين.وأعرب مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرقيب محرز عن سعادته البالغة بافتتاح المخيم الطبي في محافظة حضرموت، مشيداً بالجهود السعودية الهادفة إلى مساعدة الشعب اليمني في علاج مرضى العيون.وقال محرز: «نقدر الجهد الكبير الذي يبذله أشقاؤنا السعوديون الذين لا يألون جهداً في دعم مثل هذه المخيمات الطبية في مختلف المجالات والتي تستهدف الإنسان اليمني بشكل مباشر».وأكدت مصادر طبية يمنية لـ«عكاظ» أن الفرق الطبية ستجري 200 عملية شبكية و120 عملية للحول و120 عملية للمياه الزرقاء (الجلوكوما) و500 عملية صغرى و150عملية ليزر و150 لحقن الشبكية، مؤكدين توافد عدد كبير من اليمنيين الذين هم بحاجة ماسة لإجراء مثل هذه العمليات، وهناك سعادة واسعة بالجهود السعودية التي تستهدف المرضى من اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل للحصول على العلاج طوال السنوات الماضية.وتأتي المخيمات الطبية التي أطلقها المركز ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفِّذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة بهدف دعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون الذين لا يستطيعون دفع تكاليف السفر والعلاج خارج البلاد.