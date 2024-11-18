أفشل الفيتو الروسي اليوم (الإثنين) مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعدته المملكة المتحدة وسيراليون يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، وحماية المدنيين من النزاع المستمر منذ أبريل 2023.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، فيما أيده بقية أعضاء المجلس الـ14. وندد ممثل بريطانيا باستخدام روسيا «الفيتو» ضد مشروع القرار، ووصفه بأنه «عار».

وقال موقع الأمم المتحدة الإلكتروني إنه فور بدء اجتماع المجلس للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول المسودة لضمان اعتماده، مبيناً أن رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية باربرا وودورد، اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.

ويشدد مشروع القرار على الوقف الفوري للأعمال العدائية، والالتزام بحسن نيّة بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدماً نحو خفض التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل، مشدداً على ضرورة احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف كتكتيك للحرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان وبلا عوائق.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي يترأس اجتماع المجلس قبل الاجتماع سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات، لكن دبلوماسيين أبدوا مخاوفهم وشكوكهم قبل الاجتماع من استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، خصوصاً أنها خلال المفاوضات على النص أدلت بكثير من التعليقات، وكانت منحازة بشكل واضح إلى معسكر البرهان.