حذرت روسيا من أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة لأوكرانيا على استخدام صواريخ «أتاكمز» البعيدة المدى، يصب الزيت على نار الحرب، إلا أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أكدوا أن استخدام هذا النوع من الصواريخ لن يكون له تأثير كبير على مسار الحرب التي تحرز فيها موسكو تقدما ملحوظا.ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن هؤلاء المسؤولين، تأكيدهم أن روسيا تستطيع نقل معظم معداتها العسكرية بعيداً عن الخطر.المحلل في معهد دراسة الحرب الذي وضع خريطة بمئات الأهداف العسكرية ضمن نطاق نظام ATACMS، جورج باروس، اعتبر أن السماح لأوكرانيا بضرب منطقة كورسك الروسية يعد خطوة مهمة، بيد أنه أفاد بأن هذا القرار يجب أن يمتد إلى ما هو أبعد من تلك المنطقة لتحقيق تأثير كبير، مؤكدا أن التدرج لن يؤدي إلى تأثيرات حاسمة.في غضون ذلك، أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن الولايات المتحدة ليس لديها ما يكفي من أنظمة «ATACMS» لتجديد واستبدال ما ستستخدمه أوكرانيا.وجاء قرار بايدن بعد نحو أسبوع من سماح الإدارة الأمريكية لمقاولي الدفاع الأمريكيين بالعمل في أوكرانيا لأول مرة من أجل المساعدة في إصلاح الأسلحة الغربية وتدريب القوات الأوكرانية عليها، وبينها نظام الدفاع الصاروخي باتريوت والمقاتلة النفاثة إف-16.وتسعى إدارة بايدن إلى مد كييف بحزمة أسلحة جديدة تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار قبل مغادرة الرئيس الحالي البيت الأبيض؛ خشية أن تحد الإدارة القادمة برئاسة دونالد ترمب من شحنات الأسلحة.ودأبت القوات الأوكرانية خلال الفترة الماضية على استخدام الطائرات دون طيار من أجل ضرب العمق الروسي، إلا أنها ترجح أن يكون نظام ATACMS أكثر فعالية، خصوصا أن هذا النظام الصاروخي (أرض-أرض) الذي يطلق من مركبة متنقلة، يمكنه أن يضرب على مسافة تراوح بين 100 و190 ميلا، خلف الخطوط الروسية.وفي أول رد فعل روسي، حذر الكرملين، اليوم (الإثنين)، من أن قرار الولايات المتحدة السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب العمق الروسي سيؤدي إلى زيادة التوتر وتعميق انخراط واشنطن في الصراع. واتهم المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، إدارة جو بايدن بأنها تسعى إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا.وقال: في حال تمت بالفعل صياغة مثل هذا القرار وإبلاغ نظام كييف به، فهذا بالطبع يعني تصعيداً جديداً للتوتر، ووضع جديد يتعلق بتورط الولايات المتحدة في هذا الصراع، وفق كلامه.ورداً على سؤال وكالة «تاس» بشأن السماح بضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى، قال بيسكوف: من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات لمواصلة صب الزيت على النار وزيادة التوتر حول الصراع.