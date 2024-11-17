أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد عبدالله باذيب اليوم (الأحد) بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، وذلك خلال لقائه مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس أحمد مدخلي.وناقش باذيب مع مدخلي سير العمل في المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، مؤكداً أن هذه المشاريع تسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات اليمنية.واستعرض اللقاء مستجدات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المدرج الرئيسي لمطار عدن الدولي، الذي يعد من أهم المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لدعم قطاع النقل الجوي بالبلاد ومشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما فيها المشاريع الصحية والتعليمية، إضافة إلى المشاريع التي يدعمها البرنامج لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، وآليات متابعة تنفيذ تلك المشاريع وتذليل أي صعوبات قد تواجه عملية التنفيذ، بما يضمن إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي في عدن حرص البرنامج على تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية والجودة العالمية، موضحاً أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع الاستراتيجية التي تخدم المواطن اليمني بشكل مباشر وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.