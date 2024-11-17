ارتفع عدد ضحايا مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، إلى 96 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين، بينهم أكثر من 72 قتلوا في مجازر للاحتلال في بيت لاهيا.وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال «ارتكب 4 مجازر وحشية» في بيت لاهيا أسفرت عن أكثر من 72 قتيلاً، كما ارتكب مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج بقصف منازل ما أدى إلى مقتل 24 فلسطينياً.وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن الاحتلال قصف بطائراته الحربية منازل مأهولة بالسكان في مشروع بيت لاهيا، أسفرت إحدى الغارات عن 50 قتيلاً والأخرى عن 15 قتيلاً في حصيلة أولية.وقال شهود عيان إن القصف استهدف منزلاً مكوناً من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا، كان يؤوي أكثر من 70 نازحاً، وتم تدميره بالكامل على رؤوس من فيه.وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، ما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة.من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده، برصاص قناص من حماس، في ضواحي جباليا، بالقرب من بيت لاهيا، في شمال قطاع غزة أمس.وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 407 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.وارتفع ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43,799 شهيدا و103,601 جريح، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.