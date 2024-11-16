بسبب مخاوف من تصاعد الغضب جراء الجرائم الإسرائيلية في غزة، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم (السبت)، إلغاء زيارته إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ لأسباب أمنية.وقال مكتبه في بيان نشرته القناة 12 الإسرائيلية: في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس هرتسوغ إلغاء رحلته إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ «كوب 29»، عازياً ذلك إلى دواعٍ أمنية.ولم يحدد البيان الموعد الذي كان مقرراً لمشاركته في القمة التي تقام في أذربيجان، ويتصاعد الغضب ضد إسرائيل على خلفية حربها الدموية المستمرة على قطاع غزة التي توسعت وشملت لبنان.وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29″ في العاصمة الأذربيجانية باكو في 11 نوفمبر، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.