تواصل جماعة الإخوان الإرهابية خططها الخبيثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعية أن الداخلية المصرية لديها معلومات عن أعداد القتلى في ميدان «رابعة العدوية» بمدينة نصر شرقي القاهرة، وميدان «النهضة» أمام جامعة القاهرة، وهو أمر نفته وزارة الداخلية المصرية.

ونفى بيان الداخلية المصرية مساء اليوم (السبت)، جملة وتفصيلاً، صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمناً أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميدانَي «رابعة» و«النهضة».

وأكد البيان أن المنشور «مفبرك» وسبق تداوله منذ عدة أعوام وتم نفيه في حينه، ما يدل على حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية، كما أنه يأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها للتغطية على جرائمها.

وفي هذا الإطار، أكد القيادي الإخواني السابق والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور إسلام الكتاني لـ«عكاظ»، أن جماعة «الإخوان الإرهابية» مستمرة في نشر الشائعات ومحاولة زعزعة الاستقرار عبر لجانها الإلكترونية التي تسيطر عليها لنشر الأخبار المزيفة والفيديوهات المفبركة، موضحاً أن تاريخها مليء بالجرائم التي تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية، من خلال محاولاتهم المستمرة وسعيهم لتدمير الهوية الوطنية، وهى محاولات كلها باءت بالفشل، في ظل خطط الأجهزة الأمنية ويقظتها لمواجهة تلك الشائعات.