قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض التي عقدت أخيراً، أكدت على أحقية قيام الدولة الفلسطينية، وهو ما يشير إلى مكانة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة من قبل الدول العربية والإسلامية، لافتاً إلى أن تلك القمة جاءت امتداداً للقمة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، بعد شهر من بداية العدوان على قطاع غزة.

وأوضح زكي في تصريحات إعلامية مساء اليوم (السبت)، أن القمة الثانية أكدت على رفض استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، خصوصاً أنه أصبحت هناك أهداف ومخططات إسرائيلية واضحة، وليس فقط الانتقام مما حدث في 7 أكتوبر 2023، ولا الرد على الجانب الفلسطيني واستعادة ما يعتبرونه قوة الردع الإسرائيلي، ولكن أصبحت هناك أهداف خطيرة، على رأسها تهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد أمين عام مساعد الجامعة العربية، على أن القاهرة تيقنت من مخططات الاحتلال ووقفت بكل قوة في وجه تهجير الفلسطينيين، وقامت بمجهودات كبيرة لإجهاض هذا المشروع ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الدول العربية.