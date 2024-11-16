في إطار تقدمها على جبهات القتال، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على قريتي ماكاريفكا وليننسكوي في منطقة دونيتسك الأوكرانية، فيما اعترف الرئيس الأوكراني بصعوبة الوضع الميداني في شرق البلاد.ونقلت وكالات أنباء روسية، اليوم (السبت)، عن وزارة الدفاع تأكيدها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 102 طائرة مسيرة أوكرانية، واعترضت أربعة صواريخ من طراز «هيمارس» خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وكانت الوزارة أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الليلة الماضية، 34 مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك.وقالت الوزارة في بيان: خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام الطائرات المسيرة ضد مواقع على الأراضي الروسية، وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي 34 طائرة مسيرة أوكرانية منها: 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة فوق كل من جمهورية القرم ومقاطعتي بيلغورود وكالوغا.من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة إذاعية تم بثها،(السبت)، إن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان انتهاء الحرب مع روسيا العام القادم من خلال الدبلوماسية.واعترف بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدما. وقال إن الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بإبرام اتفاق سلام. وأضاف: من جانبنا، يتعين أن نفعل كل شيء حتى تنتهي هذه الحرب العام القادم، وذلك عبر السبل الدبلوماسية.