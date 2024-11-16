استهدفت غارات إسرائيلية عنيقة ضاحية بيروت الجنوبية، بعد إصدار جيش الاحتلال تعليمات بإخلاء أحد أحيائها، بحسب ما أظهرت الصور الحية ولقطات الدخان يتصاعد فوق أبنية شبه خالية من السكان، بعدما أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس» إنذاراً إلى سكان حارة حريك بإخلاء الحي.وقال شهود عيان إن الغارات الإسرائيلية على حارة حريك بالضاحية دمرت 4 مبان.وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 4 مسيرات أطلقت من الأراضي اللبنانية، ونتيجة لهذا الهجوم، دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، فيما تعرض منزل في نهاريا شمالي إسرائيل إلى أضرار مباشرة جراء قصف بمسيرة.وأعلنت تل أبيب اعتراض هدف جوي قادم من الشرق في سماء إيلات، فيما قالت فصائل عراقية إنها هاجمت «هدفاً حيوياً» جنوبي إسرائيل.وتجيء تلك التطورات، بعد أن خيم الهدوء الحذر لساعات، اليوم (السبت)، على ضاحية بيروت الجنوبية مع توقف الغارات الإسرائيلية منذ ليل أمس، وسجلت آخر غارة على منطقة الغبيري أمس عند الساعة السابعة مساء، لكن الهدوء خرقه بين الحين والآخر تحليق للطيران المسير الإسرائيلي وعلى علو منخفض.من جهته، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، بأن الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى بلغت 3445 قتيلاً و14,599 جريحاً.وأدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الهجوم الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني في بلدة دورس بمحافظة بعلبك الهرمل اللبنانية، والذي أسفر عن مقتل 12 مسعفاً. وأضاف: لقد أصبحت الهجمات على المرافق الصحية عرفاً جديداً في الصراع. يجب أن يتوقف هذا في كل مكان.