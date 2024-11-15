اعتبر محللون ومسؤولون عسكريون سابقون أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة بات فيها «الثمن الذي يدفع في حرب غزة أكبر من الإنجاز»، وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الهدف من سقوط عدد كبير من الجنود في قطاع غزة.وفيما لا يزال القتال محتدماً في محافظة شمال القطاع المنكوب توسع إلى بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، ولم يعد مقتصرا على مخيم جباليا، وسط توقعات بأن يستمر عدة أسابيع، وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.ويعتقد محلل الشؤون العسكرية بالقناة 13 الإسرائيلية ألون بن دافيد أن إسرائيل وصلت إلى وضع أصبح فيه الثمن أكبر من الإنجاز الذي تحققه. وأضاف: «قد نستمر في تمزيق غزة لسنوات مقبلة»، لكن «ماذا بعد الانتهاء من جباليا؟». وخلص إلى أن هناك مليون منطقة في غزة يمكن أن يقضي فيها الجيش عدة شهور ويسقط عشرات الجنود.من جهته، طالب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا اللواء احتياط غيورا آيلاند إسرائيل بإعلان استعدادها لإنهاء الحرب، وسحب قواتها من غزة مقابل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.واستبعد تحقيق الجيش الانتصار المطلق في غزة، وقال إن ذلك لن يحدث، مثلما يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.فيما وصف رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا يسرائيل زيف الثمن الذي تدفعه إسرائيل في غزة بـ«القاسي جدا» على مستوى جنود الاحتياط، فضلا عن الأثمان السياسية والاقتصادية. وتساءل: هل سيبقى الجيش في جباليا أم سيغادرها؟ بعد سقوط نحو 25 قتيلا في مخيم جباليا ضمن العملية العسكرية الرابعة التي ينفذها بالمنطقة منذ بداية الحرب، وفق قوله.