قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: «إن المطلوب هو عدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر». ودعا ميقاتي عقب لقاء جمعه وكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني في بيروت اليوم (الجمعة) إلى دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي رقم 1701 ودعم الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمونه ومندرجاته.والتقى لاريجاني في العاصمة اللبنانية كلاً من رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي، ومجلس النواب نبيه بري، مؤكداً على دعم إيران أيّ قرار تتخذه الحكومة ولاسيما القرار رقم 1701، كما تدعم انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون.وكان لاريجاني قال في منشور على صفحته عبر منصة إكس: «سأسافر من دمشق إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين في لبنان».ونشر الفريق المرافق للمسؤول الإيراني صورة للضيف وهو يشاهد غارة على الضاحية الجنوبية عند وصوله، مع استهداف الطيران الإسرائيلي عدة مناطق فيها منذ صباح الجمعة، بينها الغبيري، والطيونة، وبرج البراجنة.