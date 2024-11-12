ثمن سياسيان عربيان القرارات التي خرجت بها القمة العربية الإسلامية غير العادية التي احتضنتها الرياض، أمس، خصوصاً قرار المطالبة بضرورة التحرك لحشد تأييد دولي لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ومحاسبة تل أبيب على جرائمها في الحرب البشعة التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من عام، مؤكدين أن القمة وضعت النقاط على الحروف، إذ قال السفير الفلسطيني السابق في القاهرة بركات الفرا لـ«عكاظ» إن القمة العربية الإسلامية التي عقدت، أخيراً، في الرياض تعد من أهم القمم، كونها تبنت الملف الفلسطيني بصفة خاصة. مؤكداً أن القرارات التي اتخذتها القمة قرارات ممتازة كلها تصب في صالح القضية الفلسطينية، وإن دل فإنما يدل على خطورة الوضع الذي تمر به دول المنطقة، ومخاطر ما تقوم به إسرائيل من إجرام وحرب وعدوان.وشدد الفرا على أهمية المطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن تلك المطالبة من الممكن أن تلقى صدى خصوصاً أن هناك الكثير من دول العالم المحبة للدول العربية والإسلامية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أن هناك 149 دولة تعترف بتسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية، ودعم مبدأ حل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن حرب الإبادة والقتل والتطهير العرقي، الذي تقوم به إسرائيل، لا يمكن له أن يستمر، وأن الطريق الصحيح هو العمل على إحلال السلام الدائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية عملاً بمبدأ حل الدولتين، محذراً من ازدواجية المعايير التي تقوم بها بعض دول الغرب على أساس قاعدة «الكيل بمكالين» إزاء ما حدث ويحدث من مظالم ومآسٍ وأعمال عدوانية توسعية يومية في قطاع غزة والضفة الغربية وعدد من دول المنطقة، وهو ما سيؤدى في النهاية إلى انفجار الاحداث.من جهته، يرى خبير القانون الدولي بالقاهرة الدكتور محمد محمود مهران، أن أهمية قرارات القمة التي من بينها ضرورة تحرك قانوني وسياسي ودبلوماسي تكمن في مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية إسرائيل؛ ما يعني تجميد عضويتها، وفي هذه الحالة تقوم الجمعية بعمل تصويت بالأغلبية، ولا بد أن تكون أغلبية أكثرية ليس مجرد 50%+1 وإنما أكثر من ذلك، وهو ما يعني في النهاية حرمان تل أبيب من أن يكون لها صوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أمر يتم دائماً عندما تكون هناك جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.وقال مهران لـ«عكاظ» القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض تهدف بالدرجة الأولى إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب والدمار والقتل، فضلاً عن التوافق على قرارات مهمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن القمة تأتي في وقت مهم في ظل التغييرات الجديدة في السياسات الأمريكية، وهو ما يستدعي توافقاً عربياً وإسلامياً مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترمب بالتوصل إلى رؤية موحدة لإنهاء النزاعات في المنطقة.