شدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف على أنه لا رجعة عن تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا في تصريحات له، أمس (الثلاثاء)، أن العلاقة مع الرياض مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة. وقال عارف إن «تعميق العلاقات مع المملكة سيشمل التعاون الإقليمي»، مثمنا إدانتها للهجوم الإسرائيلي على إيران.وشارك النائب الأول للرئيس الإيراني، (الإثنين)، في اجتماعات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي احتضنتها الرياض، والتقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وثمن المواقف السعودية تجاه ما يحدث في قطاع غزة.وكان رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، زار العاصمة الإيرانية طهران (الأحد)، والتقى نظيره الإيراني اللواء محمد باقري، وبحثا فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.وتأتي الزيارة ضمن إطار «اتفاق بكين» الذي يهدف إلى التقارب ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.