في ظل مواصلتها عمليات الإبادة الجماعية شمالي غزة لليوم 39 على التوالي، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، مئات الفلسطينيين على النزوح قسراً من مراكز إيواء ومنطقة سكنية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة تحت إطلاق النار والقصف المدفعي الكثيف.وذكرت مصادر فلسطينة وشهود عيان أن قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة حاصرت 130 عائلة داخل مراكز الإيواء في بيت حانون والمنازل المحيطة بها، وأجبرت من فيها على النزوح قسراً تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح.وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال اعتقل عدداً من الرجال على حاجز الإدارة المدنية شرقي جباليا بعد إجبار أهالي بيت حانون على النزوح.فيما أفادت مصادر طبية بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل لعائلات أبو عودة وشبات والكفارنة في بيت حانون.وفي مدينة غزة، انتشل جهاز الدفاع المدني جثث 3 شهداء وجرحى أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة العمصي في شارع الجلاء شمالي المدينة.وقال شهود عيان إن انفجارات ضخمة سمع دويها بفعل نسف مبانٍ سكنية شمالي مدينة غزة تزامناً مع قصف مدفعي غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.يذكر أن جيش الاحتلال أطلق مطلع أكتوبر عملية برية في شمالي قطاع غزة، وسط مخاوف فلسطينية من أن إسرائيل ترغب في احتلال شمالي القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه.