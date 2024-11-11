كشف نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، جيه دي فانس عن تعيين ستيفين ميلر نائباً لكبير موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية.وكتب فانس رسالة تهنئة اليوم (الإثنين) لميلر على موقع «إكس» قال فيها: «هذا اختيار رائع آخر من الرئيس»، بعد ساعات من إعلان شبكة «سي إن إن» تعيين ترمب مستشاره منذ فترة طويلة ستيفن ميلر، المتشدد في قضايا الهجرة، نائباً لكبير موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية.يذكر أن ميلر هو أحد كبار المستشارين في فترة ولاية ترمب الأولى، وكان شخصية محورية في العديد من قراراته السياسية، خصوصاً تحركه لفصل آلاف العائلات المهاجرة كبرنامج ردع في 2018، وساعد ميلر في صياغة العديد من خطابات ترمب وخططه المتشددة في ما يتعلق بالهجرة.وشغل ميلر منصب رئيس منظمة «أمريكا فيرست ليغال» بعد أن ترك ترمب منصبه في 2020، وهي منظمة تضم مستشاري ترمب السابقين وتم تأسيسها كنسخة محافظة من «اتحاد الحريات المدنية الأمريكي»، لتتحدى إدارة الرئيس جو بايدن وشركات الإعلام والجامعات وغيرها بشأن قضايا مثل حرية التعبير والدين والأمن القومي.في السياق ذاته، أعلن ترمب في بيان اليوم اختياره النائبة المنتمية للحزب الجمهوري إليس ستيفانيك لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.وقال ترمب: «يشرفني أن أرشح إليس ستيفانيك للعمل في حكومتي سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة»، واصفاً إليس بالمقاتلة القوية للغاية والذكية من أجل أمريكا أولاً.يذكر أن ستيفانيك، هي نائبة عن نيويورك ورئيسة الكتلة الجمهورية في مجلس النواب، وحليفة قوية لترمب.وكان ترمب قد عين أمس توم هومان مسؤولاً عن الوكالة المكلفة بالإشراف على حدود الولايات المتحدة في الإدارة القادمة. وأعلن ترمب على منصته «تروث سوشال» انضمام المدير السابق لشركة آي سي إي والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارته، «وسيكون مسؤولاً عن أمن حدودنا (قيصر الحدود)».ومن المقرر أن يعقد ترمب اجتماعات مع المرشحين المحتملين للمناصب في إدارته قبل تنصيبه رئيساً في 20 يناير.