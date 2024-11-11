أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة اتخاذ موقف قوي وحازم ذي مصداقية لإظهار إرادة تُوقِف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولبنان، وتنهي معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني، وضرورة مساهمة جميع الدول العربية والإسلامية في الإغاثة.جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض أمس.وأوضح السوداني أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق والقضية والأرض والقرار، وليس من حق أحد أن يتنازل أو يتفق نيابة عنهم، مؤكدًا دعم العراق لقيام دولة فلسطينية على كامل ترابها وعاصمتها القدس، والتزام بلاده بإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.وجدد رئيس الوزراء العراقي طرح مبادرة بلاده لإنشاء صندوق عربي إسلامي لإعمار غزة ولبنان، ومواجهة الدمار الشامل، وإسناد الشعوب المنكوبة، ومنع تحقيق هدف العدوان في إزاحة صاحب الأرض.