أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الرئيس الدكتور محمد يونس المنفي أنه يجب إيقاف حملة الإبادة الجماعية على غزة، والعدوان المتصاعد على الجمهورية اللبنانية، والمواصلة في تنفيذ الخطوات التي تضمّنها بيان القمة الأولى.

جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض أمس.

وأوضح أنه يجب توجيه رسالة واحدة ضد التوجه الإجرامي الإسرائيلي في توسيع دائرة العدوان والتعدي على سيادة دول أخرى وإيقافه، معربًا عن شكره للقيادة الرشيدة على هذا الجهد الاستثنائي والتاريخي في انعقاد هذه القمة، داعيًا إلى ضرورة التزام الجميع بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.