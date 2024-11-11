أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف أن باكستان تقف وبشدة مع دولة فلسطين وحقها في اختيار المصير، وتدعمها بشكل كامل لتكون دولة مستقلة، وأن تكون القدس الشريف عاصمة لها بحدود 1967، مؤكدًا أن هذا هو الحل الوحيد للاتجاه للسلام والعدل والحفاظ على الأراضي المقدسة.وشدد شريف على أن باكستان تستنكر كل ما يحصل من إسرائيل من انتهاكات على فلسطين، ولبنان، وتقف بشكل متعاضد مع شعبيهما، مطالبة بوقف التصعيد الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، وضمان وصول الطعام والمياه والكهرباء والمساعدات الطبية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وأن تلتزم بقرارات الأمم المتحدة.