أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ضرورة إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني.

وقال إن تفاقم الأوضاع في المنطقة يتطلب العمل على إيجاد حل نهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفاً: «إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بالتوازي مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة».

وأكد أن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءًا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في ظل حل الدولتين.