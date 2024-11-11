أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ منطقة الشرق الأوسط والنظام العالمي، وأن إسرائيل فاقت حدود المنطق بسبب ما اتخذته من إبادة جماعية ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم.

وأوضح أن إسرائيل انتهكت وضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط، حيث استهدفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومنعتها وأعاقتها عن تقديم خدماتها.

وأفاد بأن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان وإيران وسورية والعراق هي مجرد أمثلة على ما تفعله إسرائيل، ويجب طردها من منظمة الأمم المتحدة بسبب حالة التهديد التي تشكلها بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.