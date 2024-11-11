أكد رئيس جمهورية قرغيزستان الرئيس صدير جاباروف أنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة لوقف إطلاق النار، وقتل الأبرياء، ووقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، ودعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة العربية السعودية.

ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بالنيابة عن المجتمع الدولي لإنهاء العنف وحل الصراع في قطاع غزة، ودعم ومساندة الجهود الدولية التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف جلب الأطراف المتنازعة إلى المفاوضات وتنفيذ حل الدولتين، ومطالبة حكومة إسرائيل بفتح المعابر الحدودية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإتاحة إمكانية الوصول إلى سكان غزة، والمطالبة باستئناف أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، وبذل جهود مشتركة تهدف إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.