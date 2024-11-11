أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على نصرة القضية الفلسطينية، ومتابعة مخرجات الدورة الماضية، وتقييم تطورات الوضع العام بمختلف أبعاده.

وقال: «على الرغم مما خرجنا به في دورتنا الاستثنائية العربية والإسلامية الماضية حول الأوضاع في غزة من المطالبة الحازمة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم لوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المنكوب، وما عمل عليه في سبيل ذلك من مبادرات، لا تزال إسرائيل مستمرة في عدوانها وانتهاكاتها للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، بل وسعت دائرة العدوان إلى دولة لبنان الشقيقة».

وجدد إدانة واستنكار موريتانيا لما تقوم به إسرائيل في فلسطين من إبادة وتدمير، والتمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.