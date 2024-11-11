أكد رئيس طاجكستان الرئيس إمام علي رحمن أن التبعات المأساوية للعمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان وضعت المنطقة في مواجهة أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مناشدًا أطراف الصراع من جديد بتسوية جميع النزاعات من خلال المفاوضات والسبل الدبلوماسية.ودعا جميع دول المنطقة والعالم إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمنع نشوب حرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط، والتمّسك بروح التضامن والثقة والإرادة البناءة والواقعية، وأن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية وضمان السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.