أوضح رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق، وما يحدث من عدوان غير مقبول على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، يضع النظام الدولي بأسره على المحك. جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض أمس.

وأكد السيسي أن مصر تدين بشكل قاطع، حملة القتل الممنهج، التي تمارس بحق المدنيين في قطاع غزة، وستقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قسريّاً أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، مشيراً إلى أن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبيّن الرئيس المصري أن بلاده ملتزمة بشكل كامل، بتقديم العون للأشقاء في لبنان، دعماً لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وسعياً لوقف العدوان والتدمير، الذى يتعرض له الشعب اللبناني الشقيق وتكثيفاً للجهود الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701.