اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إسرائيل بانتهاك اتفاقيات جنيف في غاراتها على لبنان، مؤكداً في القمة العربية الإسلامية غير العادية أن بلاده تمر بأزمة غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله.

وحذر ميقاتي من التدخل في شؤون بلاده الداخلية، معلناً التزام لبنان الكامل والواضح بالقرار 1701 ونشر الجيش بالجنوب.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى وقف إطلاق النار فوراً، موضحاً أنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان دون حسيب أو رقيب.

وقال ميقاتي: «الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تتخطى 5 مليارات و100 مليون دولار»، مضيفاً: «العدوان الإسرائيلي تسبب في خسائر إنسانية فادحة وأجبر أكثر من 1.2 مليون لبناني على النزوح».

وطالب ميقاتي بدعم الدولة اللبنانية ومساندتها ومؤسساتها الدستورية واستمرار المساعدات، مشيراً إلى إنشاء صندوق تشرف عليه الأمم المتحدة لإعادة الإعمار ولتمويل إعادة النازحين.