أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن الخطة الإسرائيلية القائمة تسعى إلى تدمير المجتمع الفلسطيني في غزة أو تهجيره قسراً أو طوعاً وإزاحة مجتمع كامل، بمؤسساته القائمة، ونسيجه الجامع والقضاء على إمكانية استعادته في المستقبل وقتل الأمل الفلسطيني في الدولة المستقلة.وأوضح أبوالغيط، خلال مشاركته في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض، أمس، أن ما تقوم به إسرائيل هو تدمير لمستقبل التعايش في المنطقة وتخريب لإمكانات السلام الذي نطالب به القائم على العدل، مفيداً أن قمة اليوم تحمل رسالة واضحة بأن العالم لا يستطيع أن يتحمل عواقب إدارة ظهره لهذا القتل المتواصل، الذي يعرّض استقرار المنطقة كلها للخطر، وانعدام محاسبة إسرائيل شجعها على المُضي في تنفيذ مخططات لا يمكن وصفها، والشرق الأوسط لن يتنازل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الـ4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.وبين أن القصف في لبنان يستمر ويحصد أرواحاً بريئة ويدمر ممتلكات خاصة وعامة، وترتفع أعداد الضحايا من المدنيين، وتتفاقم مشكلات مليون نازح يثقلون كاهل بلدٍ يئنّ بالفعل تحت وطأة الأزمات منذ سنوات، ويجب وقف إطلاق النار في لبنان والاستناد إلى تنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته لتحقيق الأمن على جانبي الحدود.