أكد رئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، أن هدف إسرائيل هو الاستيطان في غزة وتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمها في نهاية المطاف.وقال في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، أمس: «استشهد حتى الآن 50 ألف فلسطيني، 70 % منهم أطفال ونساء، خلال المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، ومن المهم للغاية أن نواصل جهودنا بالتنسيق لاتخاذ إجراءات قسرية ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكننا أن نسمح للاختلافات في الرأي والمواقف بيننا أن تعيقنا في قضيتنا المشتركة».وأشار إلى أهمية تشجيع إشراك أكبر عدد ممكن من الدول، وخاصة أعضاء المنظمة، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أن تركيا على استعداد لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية التي من شأنها أن تجعل إسرائيل تدرك أن احتلالها للأراضي الفلسطينية له تكاليف.وأضاف: «تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الفلسطيني في الـ 18 من سبتمبر الماضي، بشأن تنفيذ القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وأعتقد أنه من المهم أن نتابع تنفيذ ذلك عن كثب».وشدد الرئيس التركي على تشجيع المزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، مبيناً أنه منذ السابع من أكتوبر، اعترفت تسع دول أخرى بدولة فلسطين، منوهاً بأن أكثر من 90 دولة شاركت في اجتماع التحالف الدولي الذي عُقد في الرياض يومي 30 و31 أكتوبر الماضي لدفع حل الدولتين.وأعرب الرئيس التركي عن شكره للمملكة العربية السعودية لتنظيم هذه القمة، معرباً عن أمله في أن تكون نتائجها بادرة خير للشعبين الفلسطيني واللبناني.