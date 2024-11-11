انطلقت في العاصمة الكازاخية، اليوم (الإثنين)، الجولة الـ22 من اجتماعات «مسار أستانا» بشأن الملف السوري، بمشاركة وفود من الدول الضامنة وهي: تركيا وروسيا وإيران، إضافة إلى ممثلي الحكومة والمعارضة السورية. وتستضيف أستانا على مدار يومين اجتماعات تشاورية ثنائية وثلاثية بين الوفود، ثم عقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي عقب انتهاء اليوم الثاني.وتتناول النسخة الـ22 من الاجتماعات إيجاد حل للأزمة السورية، وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف، وإعادة إعمار سورية، وشروط عودة السوريين إلى وطنهم.يمثل تركيا في المحادثات وفد برئاسة السفير إحسان مصطفى يورداكول مدير عام العلاقات الثنائية السورية في وزارة الخارجية، ويترأس الوفد الروسي الممثل الخاص للرئيس إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، فيما يترأس الوفد الإيراني علي أصغر حاجي، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية.ويشارك في الاجتماعات وفد النظام برئاسة نائب وزير الخارجية أيمن رعد، ويرأس وفد المعارضة أحمد طعمة، إضافة إلى الوفد الذي يرأسه الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون.ويشارك في الاجتماعات أيضا ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، كما يحضر مراقبون من الأردن ولبنان والعراق.يذكر أن محادثات أستانا انطلقت في يناير 2017، برعاية الدول الضامنة بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية منذ عام 2011، وعُقدت الجولة السابقة من اجتماعات «مسار أستانا» يومي 20 و21 يونيو 2023.