أعلن الرئيس ألأمريكي المنتخب دونالد ترمب انضمام توم هومان إلى إدارته للسيطرة على حدود الولايات المتحدة، مطلقاً عليه لقب «قيصر الحدود».وقال ترمب عبر منصة truth social: «يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لشركة ICE، والنصير القوي توم هومان، إلى إدارتي، وسيتولى مسؤولية أمن حدودنا (قيصر الحدود)، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحدود الجنوبية والحدود الشمالية وجميع الأمن البحري وأمن الطيران».وأضاف: «لقد عرفت توم منذ فترة طويلة، ولا يوجد أحد أفضل منه للمراقبة والسيطرة على حدودنا.. وبالمثل، سيكون هومان مسؤولاً عن ترحيل الأجانب غير الشرعيين إلى بلدهم الأصلي.. ليس لدي شك في أنه سيقوم بعمل رائع».وشغل هومان منصب مدير وكالة الهجرة والجمارك بالإنابة لمدة عام ونصف خلال الولاية الأولى لترمب.وخلال الحملة، أشاد ترمب مراراً بهومان الذي قام بجولات لحشد الأنصار. وكان هومان من أبرز المدافعين عن سياسة الإدارة المثيرة للجدل المتعلقة بفصل الأطفال، التي تم فيها احتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين بشكل منفصل عن ذويهم.قال مصدران مطلعان لشبكة CNN إن ترمب عرض على النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وتعتبر النائبة الجمهورية في مجلس النواب حليفاً قوياً للرئيس المنتخب وجامعاً رئيسياً للتبرعات للحزب الجمهوري.من جهة أخرى ، نفى الكرملين صحة الأنباء التي ترددت بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أجرى اتصالاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف هذه التقارير بأنها «محض خيال». وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن بوتين ليس لديه خطط محددة للتحدث إلى ترمب في الوقت الراهن.وكانت صحيفة «واشنطن بوست»، أعلنت إجراء الاتصال، (الخميس)، وأوردت وكالة «رويترز» خبراً عن إجراء الاتصال.