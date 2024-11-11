كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته، اليوم (الإثنين)، مستهدفا عددا من البلدات جنوب لبنان، أبرزها البرغلية، والرمادية، والجميجمة، والشهابية، وباتولية، وقلاوية وبرج قلاوية، وحي عين التوتة بين بلدتي برج رحال والعباسية في جنوب لبنان، كما أغار على مدخل بلدة طيردبا، الجنوبية، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.وحاولت القوات الإسرائيلية التسلل إلى الأراضي اللبنانية من أكثر من موقع في القطاعين الغربي والأوسط، في جنوب لبنان.وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة في اتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة، وعيتا الشعب في جنوب لبنان.بالمقابل، استهدف حزب الله تجمعات القوات الإسرائيلية في محور رامية، القوزح، عيتا الشعب في جنوب لبنان.وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي سلسلة واسعة من الغارات استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية برية مركزة.وقتل أكثر من 200 طفل في لبنان منذ بدء تصاعد الصراع، بحسب مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان.وقالت في بيان على منصة «إكس»: إن الهجمات المروعة التي شهدها لبنان أمس أودت بحياة 7 أطفال إضافيين، ليرتفع العدد إلى أكثر من 200 طفل. وشدد البيان على أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجب أبداً أن يكون الأطفال أهدافاً، حمايتهم هي التزام قانوني.ووفق مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية، فإنه منذ بداية التصعيد العسكري في أكتوبر 2023، قُتل في لبنان أكثر من 3100 شخص وأصيب أكثر من 14 ألف آخرين نتيجة القصف الجوي والهجمات المدفعية.