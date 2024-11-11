كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإجراء انتخابات في أوكرانيا، للتخلص من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.ونقلت وكالة «تاس» عن بيان للمكتب الصحفي للجهاز، اليوم (الإثنين)، قوله: «وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية، تواصل وزارة الخارجية الأمريكية دراسة خيارات استبدال القيادة الحالية في أوكرانيا في حال لزم الأمر».وأضاف أن واشنطن تدرس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في كييف العام القادم، باعتباره أحد الطرق المشروعة للتخلص من فولوديمير زيلينسكي الذي تجاوز جميع الحدود، في ظل استمرار الأعمال القتالية مع روسيا.وكان مصدر مطلع قال لوكالة «رويترز»، أمس (الأحد)، إن الرئيس المنتخب دونالد ترمب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونصحه بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، في حين يخطط الرئيس جو بايدن لحث ترمب على عدم التخلي عن كييف.وقال المصدر إن ترمب تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء. وانتقد حجم الدعم العسكري والمالي الأمريكي لكييف، وتعهد بإنهاء الحرب بسرعة من دون أن يوضح كيفية ذلك.بدورها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها لم تتلق إخطاراً مسبقاً بالمكالمة بين ترمب وبوتين وبالتالي لا يمكنها تأييدها أو الاعتراض عليها.وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قال في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية (الأحد): «الإشارات إيجابية. قال ترمب أثناء حملته إنه ينظر إلى النزاع في أوكرانيا من خلال اتفاقيات، وإنه يستطيع إبرام اتفاق يمكن أن يؤدي إلى السلام».