ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43,603 شهداء، ونحو 102,929 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 51 فلسطينيًا وإصابة 164 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.