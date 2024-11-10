حصل الرئيس المنتخب دونالد ترمب على 312 صوتاً من أصل 538 في المجمع الانتخابي، مقابل 226 لمنافسته الديموقراطية كامالا هاريس. وفاز ترمب بولاية أريزونا بحسب ما توقعت شبكات إعلام أمريكية فجر اليوم (الأحد)، ليكمل اكتساح الجمهوريين لكل الولايات السبع المتأرجحة.وبعد أربعة أيام من فرز الأصوات في هذه الولاية الجنوبية الغربية، التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصل إسباني، توقعت شبكة «CNN» و«NBC» حصول ترمب على 11 صوتاً انتخابياً.ويتكون المجمع الانتخابي حالياً من 538 مندوباً، وليفوز المرشح الرئاسي لا بد من حصوله على أغلبية بـ270 صوتاً من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.وعدد المندوبين عن كل ولاية هو نفس عدد ممثليها في الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ.