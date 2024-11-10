فيما أفادت مصادر سياسية بإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تدرس وقف إطلاق النار في لبنان، لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها، ولفتت إلى أن إسرائيل تبحث إمكانية تطبيق وقف نار محدد المدة على الحدود الشمالية.

وفي مؤشر على إمكانية إنهاء المواجهة، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء، زار موسكو وواشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع لبنان.

وذكرت القناة الإخبارية 13 الإسرائيلية أن الجيش يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في لبنان، إلا أنها قالت إن الجيش لن يعلن انتهاء العملية البرية في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق سياسي لوقف إطلاق النار.

وكانت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية ذكرت نهاية الأسبوع الماضي أن إسرائيل تدرس وقف إطلاق نار قريب مع لبنان لتهدئة الأجواء مع الإدارة الأمريكية خشية صدور قرار من مجلس الأمن ضدها لصالح فلسطين.

من جهته، رصد الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان، فيما انطلقت صفارات إنذار في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل، بعد رشقة صواريخ تجاه كريات شمونة والمستوطنات المحيطة. وشن الطيران الإسرائيلي أكثر من 70 غارة على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، استهدف حزب الله للمرة الأولى مصنع «ملام» العسكري الإسرائيلي، وقاعدة عين خوزلوت، وهي قاعدة اتصالات عسكرية تبعد عن الحدود اللبنانيّة الإسرائيلية 55 كيلومترا، جنوب بحيرة طبريّا.