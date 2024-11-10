وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الدكتور رشاد العليمي أمس (السبت) بسرعة ضبط الجاني المتورط في استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط سعوديين مشاركين في قوات تحالف دعم الشرعية، واجراء التحقيقات في الجريمة بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة على مختلف المستويات.ونعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة الضابط وضابط الصف السعوديين اللذين استُشهدا في الاعتداء الإرهابي الغادر، الذي أسفر أيضاً عن إصابة ضابط سعودي آخر من قوات التحالف بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.وقال القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في بيان: إن الاعتداء الإجرامي الذي أقدم على ارتكابه مساء الجمعة أحد الجنود المنتسبين لقوات المنطقة العسكرية الأولى يعد عملاً إرهابيا جباناً لا يمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم للأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناته الإنسانية.وأعرب القائد الأعلى عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي وأقارب الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل.