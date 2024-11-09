وسط تواصل الاشتباكات العنيفة بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من شهر، كثفت قوات الاحتلال غاراتها، اليوم (السبت) على عدة بلدات في جنوب لبنان. واستهدف الطيران الإسرائيلي بلدات قبريخا والصوانة ومجدل سلم وبنت جبيل وشقرا وحاروف وخربة سلم وبرج قلاوية والخيام، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بنت جبيل وبرعشيت ومجدل سلم وعيتا الشعب وأطراف القوزح بيت ليف، فضلاً عن العديسة.

فيما أطلق عناصر حزب الله عدة صواريخ تجاه عكا وخليج حيفا، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان وسقوط 3 بمناطق مفتوحة. وأوضح في بيان، أنه رصد 5 صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة الماضية أكثر من 14 غارة إسرائيلية طالت مناطق عدة فيها، واستهدفت الغارات مدينة صر في الجنوب، وبعلبك شرقاً.

وكثّفت إسرائيل ضرباتها الجوّية على مناطق مختلفة في لبنان تُعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي الجنوب والشرق.

وأطلقت عملية برية محدودة في جنوب لبنان، وتوغلت قواتها في بعض القرى الحدودية، إلا أن الحزب أكد أن القوات الإسرائيلية لم تسيطر بشكل كامل على أي بلدة على الحدود.

وأسفرت جولة التصعيد عن مقتل أكثر من 2,670 مدنيا لبنانيا، من إجمالي 3,200 على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في الثامن من أكتوبر 2023. وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص من الجنوب والبقاع، والضاحية الجنوبية.