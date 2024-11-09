مع تعثر الجولات الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، نقلت وكالتا «رويترز»، «فرنس برس» عن مصدر مطلع قوله إن قطر انسحبت من دور الوسيط في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.قال مسؤول مطلع اليوم «السبت» لـ«رويترز»، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقية في العودة إلى طاولة المفاوضات، مبيناً أن قطر أبلغت إسرائيل وحماس والإدارة الأمريكية بقرارها.ورغم أن قطر لم تصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة، إلا أن «رويترز» ووسائل إعلام غربية نقلت عن المسؤول المطلع، قوله إن قطر خلصت إلى أن المكتب السياسي للحركة لم يعد يؤدي الغرض منه.لكن قيادياً في حماس قال لوكالة الأنباء الفرنسية: «ليس لدينا أي شيء حول تأكيد أو نفي ما نُشر عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته، ولم نتلق أي طلب لمغادرة قطر».وكان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال في تصريحات صحفية إن الإدارة الأمريكية أبلغت قطر أن وجود قادة حركة حماس في الدوحة، لم يعد مقبولاً، بعد رفض الحركة للمقترحات الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين.لكن مسؤولين في حماس اعتبروا أن التسريبات الأمريكية بشأن مطالبة قطر بترحيل قيادات الحركة هي جزء من ضغوط لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وفق شروط إسرائيل.