فضح تقرير دولي جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفصح التقرير، الذي أصدرته الأمم المتحدة (الجمعة)، أن النساء والأطفال يشكّلون نحو 70% من قتلى الحرب على غزة في الفترة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن نحو 70% من 8119 شخصا من بين 34500 سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب «هم من الأطفال والنساء».وتحدث التقرير الأممي عن الواقع المروع الذي يعيشه سكان غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أن عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي في القطاع المنكوب والمحاصر قد ترقى في كثير من الأحيان إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» وحتى «الإبادة الجماعية».وأكدت الأمم المتحدة أن التقرير يوضح العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات. ولفتت إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. وشددت على أن هذه الممارسات الإسرائيلية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.وبلغ عدد القتلى في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر في أحدث الإحصاءات أكثر من 43 ألف قتيل، فيما دمرت الحرب ثلثي الأبنية في غزة، بشكل تام أو جزئي.