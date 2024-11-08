اعتقلت السلطات الهولندية 62 شخصاً، بعد أعمال الشغب التي شهدتها أمستردام، عقب مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، واعتداء بعض الأشخاص على مشجعين إسرائيليين، حاولوا إنزال علم فلسطيني من فوق أحد المباني.وأفادت الشرطة الهولندية في بيان لها، اليوم (الجمعة)، بأنها تحقق في تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن بعد أعمال الشغب، مؤكدة نقل 5 مصابين إلى المستشفى.وذكرت رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما، أن الأجهزة التابعة لها لا تزال تعمل على تحديد النطاق الكامل لأعمال العنف.فيما عبر رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف عن شعور «بالفزع» إزاء الهجمات التي وصفها بـ«المعادية للسامية على مواطنين إسرائيليين»، وشدد على أن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق.من جهته، اعتبر الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ أن الهجوم ذكر بأحداث السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حماس العام الماضي. ودان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الهجوم، واصفا إياه بـ«العنيف للغاية». فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لنشر بعثة إنقاذ بالتعاون مع الحكومة الهولندية، إلا أنه سرعان ما ألغى الأمر وفرض حظر سفر جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر، بعد أن طالته بضعة انتقادات وتساؤلات حول دواعي إرسال طائرات عسكرية إلى هولندا وكأن «حادثاً أمنياً أو حربياً وقع».وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات في الشوارع ليل أمس، وتدخل شرطة مكافحة الشغب الهولندية. فيما كشفت مقاطع أخرى مشجعين إسرائيليين يطلقون هتافات مسيئة للعرب والفلسطينيين. وأظهرت بعض المشاهد إنزال بعض المشجعين أعلاما فلسطينية بأحد المباني.