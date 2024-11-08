حسمت مصادر أمريكية مطلعة الجدل بشأن إمكانية عودة صهر ترمب إلى البيت الأبيض ضمن الإدارة الجديدة التي يجري تشكيلها في الوقت الراهن.وأفادت المصادر، بأن كوشنير زوج إيفانكا ابنة الرئيس المنتخب قد يكتفي بتقديم المشورة بشأن سياسة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، اليوم(الجمعة).وكانت إيفانكا التي ظهرت ببزة زرقاء خلال الاحتفال بفوز والدها في الانتخابات الرئاسية (الأربعاء)، تحدثت سابقا عن اعتزال العمل السياسي والتفرغ لعائلتها والابتعاد.وخلال العام الماضي، أفصح ترمب خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أنه لا يحبذ مشاركة أي من أولاده في الإدارة إذا فاز بولاية ثانية. وقال: «أظن أنهم اكتفوا من السياسة، فقد عانوا الأمرين.. لقد كان جحيماً بالنسبة لهم»، وفق تعبيره.يذكر أن إيفانكا وزوجها كانا لعبا دورا مهما في إدارة ترمب السابقة، حيث كانا من كبار مستشاريه، إلا أن حضورهما إلى جانب الرئيس السابق أثار في حينها العديد من الانتقادات، لعلاقتهما العائلية مع ترمب.